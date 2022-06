El Vissel Kobe de Iniesta, colista en la liga japonesa, destituye a Miguel Ángel Lotina

El club de fútbol japonés Vissel Kobe anunció hoy que ha rescindido el contrato como entrenador del español Miguel Ángel Lotina, que tras su llegada en abril sólo había logrado cosechar dos victorias en sus nueve encuentros como técnico. La rescisión es efectiva desde la víspera, 28 de junio, y junto a Lotina también ha sido cesado el asistente de entrenador Iván Palanco, según el comunicado emitido este miércoles por el Vissel, que no divulgó los detalles sobre los motivos de la destitución.

El nuevo técnico del equipo será el japonés Takayuki Yoshida, que ha formado parte anteriormente del equipo técnico del club, donde militan los españoles Andrés Iniesta, Sergi Samper y Bojan Krkic. "Siento mucho no haber podido cambiar el mal curso del equipo ni haber podido ayudar a subir en la clasificación", dijo Lotina a través de un comunicado difundido por el equipo.

