La UEFA anuncia dónde se jugarán las próximas cuatro finales de la Champions y la Europa League

La UEFA anunció en la tarde de este viernes dónde se jugarán las próximas cuatro finales de la Champions League y de la Europa League, y además la sede de la Women Champions League 2024.

PRÓXIMAS FINALES CHAMPIONS LEAGUE

En este año 2021, la final de la Liga de Campeones se disputó en el estadio Do Dragao de Oporto, con victoria para el Chelsea sobre el Manchester City (0-1).



2022: Saint Petersburgo, Rusia.

2023: Estanbul, Turquía.

2024: Londres, Inglaterra.

2025: Munich, Alemania.

