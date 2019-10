Thomas Müller quiere dejar el Bayern Múnich en el mercado de invierno

El internacional alemán Thomas Müller se propone dejar las filas del Bayern Múnich, su equipo de toda la vida, por sentirse relegado por el técnico Niko Kovac, informa el diario deportivo Sport Bild. De acuerdo con ese medio, Müller, de 30 años, aspira a consumar un cambio de club durante la próxima pausa invernal.

El motivo es su descontento con la situación actual, ya que considera que Kovac no le tiene suficientemente en cuenta. Müller, en el Bayern Múnich desde 2000 y en la selección alemana entre 2010 y 2018, no estuvo en el once de salida en el último partido liguero, contra el Hoffenheim, como tampoco lo había estado en los anteriores cuatro encuentros oficiales.