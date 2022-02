Saúl: "Necesitaba alejar al Atlético de Madrid de mi cabeza"

Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid cedido en el Chelsea, desveló que necesitaba salir del Atlético de Madrid durante un tiempo porque llevaba en el conjunto rojiblanco desde los doce años y todo le afectaba demasiado. "Si los aficionados te pitan, te afecta mucho más porque esa gente es tu gente, así que cuando tienes momentos complicados los vives de forma diferente", dijo Saúl en una entrevista con el Chelsea.

Este año no está siendo sencillo para el centrocampista ilicitano, pero aún en los malos momentos hizo un balance de su primera experiencia en la Premier League y como está siendo su vida en Londres. "Es complicado y fue complicado irse, pero me lo tomé como un reto para competir con los mejores jugadores del mundo en mi posición y no tengo ningún miedo a hacerlo", contó.

"Personalmente me gustaría haber jugado más, pero también entiendo que este equipo ganó la Champions la temporada pasada, por lo que es complicado entrar en el equipo. Me siento bien y cada día mejor, preparado para cuando el entrenador me necesite". Así es la situación de Saúl en el Chelsea, que de momento no está contando con muchos minutos, pero no olvida cómo fue su primer partido en la Premier: "Estaba un poco desorientado porque estaba acostumbrado a hacer las cosas de manera diferente y esto era extraño para mí".

En cuento al fútbol, Saúl explicó qué diferencias encuentra entre LaLiga y la Premier. En España el fútbol es "mucho más táctico" y en Inglaterra "es más físico y un poco más loco". Además, destaca que en la premier "hay más ida y vuelta, se trata de tener menos el control del juego y más de entretener a los aficionados. Puedes hacer cosas que en LaLiga no puedes".

Otras de las novedades que ha encontrado el ilicitano es el estilo de juego que le pide su nuevo entrenador, Thomas Tuchel: "El mayor ejemplo al principio es con el marcaje, ya que aquí se trata de marcar al hombre en el mediocampo, lo que permite que los cinco de atrás se muevan más y sean más fluidos". Sin embargo,el juego del Cholo Simeone es "un marcaje zonal, así que si ves a tu compañero que va para adelante cierras el espacio atrás y no marcas al hombre. Mientras aquí no cierras el espacio, te centras en el hombre".

Para que la adaptación a Londres fuese un poco más fácil y así poder adaptarse a lo que le pide Touchel, lo más importante era saber el idioma del país."Tengo mucha suerte de que hable un inglés muy claro con un acento que puedo entender. También he estado aprendiendo inglés para poder entender mejor lo que quiere el entrenador y adaptarme".

Fuera del fútbol, Saúl hace cosas que en Madrid es impensable. "A veces cojo el metro para ir a Selfridges, Westfield u Oxford Street y me resulta un poco más fácil que en España porque aquí la gente es más respetuosa y no te molesta", contó, ya que la gente "es un poco más fan y se acerca más a ti, entonces es difícil salir de la misma manera". Ser nuevo en el Chelsea y no haber tenido muchos minutos, el ilicitano lo toma como una ventaja: "La gente no me conoce demasiado, lo que significa que puedo coger el metro sin ningún problema y eso me gusta".