El Dortmund hace oficial el fichaje de Haller

El Borussia Dortmund hizo oficial el fichaje del delantero Sebastien Haller, procedente del Ajax de Amsterdam, que firmó con el club alemán hasta 2026.



Haller reemplazará como delantero centro del equipo de Dortmund a Erling Haaland, que fue traspasado al Manchester City, y también heredará de él el número 9. El delantero marfileño ya pasó por la Bundesliga defendiendo los colores del Eintracht Fráncfort.





There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK