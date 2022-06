Nkunku renueva hasta 2026 con el Leipzig con una cláusula de 60 millones de euros

El delantero francés Christopher Nkunku renovó su contrato con el RB Leipzig, que vencía en 2024, hasta 2026, informó el club alemán. "Saludos desde París pero no hay de que preocuparse. Volveré a Leipzig pronto y llegaré para que quedarme", dijo el jugador, a quien se le veía en la órbita del PSG, en un mensaje publicado por el club.

La renovación, según cifras oficiosas, implica un claro aumento de sueldo de 3 millones a 7 millones de euros al año. Además, según varios medios, el contrato tiene una cláusula de rescisión de unos 60 millones de euros y que podría hacerse efectiva a partir de 2023.

Nkunku tuvo un gran desempeño en la temporada pasada, participando como goleador o como asistente en 52 goles en 55 partidos, lo que lo puso en la mira de varios equipos europeos y le abrió las puertas de la selección francesa absoluta. Tanto el PSG como el Manchester United se interesaron por Nkunku pero el Leipzig se negó a negociar por él.

47 goals and 46 assists in 134 games for RBL ??



31 ?? 36 ??? @Bundesliga_EN

8 ?? 5 ??? @ChampionsLeague

4 ?? @EuropaLeague

4 ?? 5 ??? @DFBPokal_EN



Here's to many more... ?



??? #WeAreLeipzigpic.twitter.com/0s8FhTVnaA