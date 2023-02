Goleada del City para avanzar a cuartos de final; Brighton, Fulham y Blackburn también avanzan de ronda

Prácticamente inédito en los últimos planes de Pep Guardiola hasta este fin de semana, Phil Foden alargó su semana grande ante el Bristol, víctima de la insistencia del jugador del Manchester City, que con un doblete del internacional inglés y con un tanto de Kevin De Bruyne se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra.

