El Dortmund duerme líder a la espera del resto de partidos de la jornada

Borussia Dortmund, 1 - Werder Bremen, 0

El Borussia Dortmund no falló y se situó, en espera del encuentro que disputará este sábado el Bayer Leverkusen que dirige el español Xabi Alonso en el campo del Wolfsburgo, como nuevo líder de la Bundesliga alemana, tras imponerse este viernes por 1-0 al Werder Bremen, con un gol en la segunda mitad de Julian Brandt que no desaprovechó un magnífico pase entre líneas de Emre Can.

Un marcador que se intuía que podría ser más amplio tras la buena puesta en escena de los locales, que a los seis minutos de juego pusieron a prueba al guardameta visitante Michael Zetterer con un disparo desde fuera del área del neerlandés Donyell Malen.



Pero poco a poco el Dortmund comenzó a enredarse en la poblada defensa del Werder Bremen, que no sólo cortocircuito por momentos el ataque de los de Edin Terzic, sino que llevó la inquietud a las gradas del Signal Iduna Park con un par de peligrosos contraataques.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Borussia Dortmund: Kobel; Wolf (Bensebaini, m.62), Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Malen (Sabitzer, m.76), Nmecha, Can, Reus (Reyna, m.62), Brandt (Adeyemi, m.90) y Füllkrug (Haller, m.77).

0 - Werder Bremen: Zetterer; Friedl, Veljkovic, Jung (Santos Borré, m.87); Weiser, Stage, Deman; Schmid (Woltemade, m.81), Bittencourt (Bittencourt, m.68); Kownacki (Njinmah, m.68) y Ducksch.

Goles: 1-0, m.67: Brandt.

Árbitro: Felix Brych. Mostró tarjeta amarilla a Nmecha por el Borussia Dortmund; y a Bittencourt, Stage, Veljkovic, Deman y Ducksch por el Werder Bremen.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund.