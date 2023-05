Leicester y Leeds descienden; El Everton se salva; El Aston Villa se mete en Europa; Derrota del City

Everton, 1 - Bournemouth, 0

Una volea desde la frontal del maliense Abdoulaye Doucouré poco antes de la hora de juego desahogó al Everton que logró el triunfo que necesitaba ante el Bournemouth (1-0) para amarrar su continuidad en la Premier.

El cuadro de Sean Dyche era el único que dependía de sí mismo en la carrera por la salvación. El Leicester y el Leeds dependían del Everton que no falló y, con apuros, amarró su estancia en la élite una campaña más.

Your support > everything. ??



From start to finish today, you were incredible. Thank you, Toffees. ?? pic.twitter.com/ONXmWi1R8g — Everton (@Everton) May 28, 2023

Con ocho puntos conquistados de los últimos quince en juego, el Everton ha completado un final de curso solvente, suficiente para seguir en la Premier y elevar a 69 las temporadas seguidas en la máxima competición inglesa.

Leicester, 2 - West Ham, 1

Tras cinco jornadas seguidas sin vencer, el Leicester se reencontró con la victoria y ganó en el King Power Stadium al West Ham (2-1), pero no pudo evitar el descenso a la Championship nueve años después de su último ascenso.

El conjunto de Dean Smith hizo lo que estaba en su mano para alargar sus ilusiones de salvación. Ganó su encuentro frente el West Ham. Sin embargo, el Everton no falló, se impuso al Bournemouth y los 'foxes' perdieron la categoría.

We did our job on Filbert Way today, but our latest Premier League chapter comes to an end. — Leicester City (@LCFC) May 28, 2023

El Leicester abandona la Premier después de una etapa esplendorosa que incluyó un título de la liga, en 2016, y de la Copa de Inglaterra en 2021.

Leeds, 1 - Tottenham, 4

Con goles de Harry Kane, Pedro Porro y Lucas Moura, el Tottenham Hotspur sentenció al Leeds United (1-4), que confirmó su descenso al Championship, al mismo tiempo que los 'Spurs' se quedaron sin la clasificación a la Conference League, que fue para el Aston Villa.

Los 'Spurs' se quedan sin Europa por primera vez desde la temporada 2005-2006 y afrontan un verano complicado, sin entrenador y director deportivo a estas alturas y con la más que probable pérdida de Kane, que puede salir para ganar de una vez por todas un título.

???????? ????????: #LUFC fall to a 4-1 defeat against Tottenham. Today’s results confirm Leeds will be playing in the Championship next season pic.twitter.com/1azho3LCAI — Leeds United (@LUFC) May 28, 2023

El inglés abrió la lata a los noventa segundos en Elland Road, al rematar de primeras una asistencia de Heung-min Son y anotar su tanto 29 en esta Premier League. Pero el arreón final de Kane ya era demasiado tarde para un Tottenham que se ha desinflado en la parte final de la campaña y que pasó de pelear por Champions a no alcanzar ni la Conference League.

Aston Villa, 2 - Brighton, 1

El Aston Villa cumplió, no se dejó sorprender por el Brighton, consiguió el triunfo (2-1) y aseguró la séptima plaza de la Premier, que le premia con la participación en la próxima edición de la Liga Conferencia.

El cuadro de Unai Emery cumplió con creces desde su llegada a Villa Park. Puso en órbita a su plantel y le situó en un torneo europeo trece años después.

Los villanos hicieron los deberes en la primera parte. A los ocho minutos el brasileño Douglas Luiz llevó a la red un buen pase de Jacob Ramsey, que asistió a Ollie Watkins en el 26 para firmar el segundo y dejar encarrilado el encuentro.

Brentford, 1 - Manchester City, 0

El Brentford castigó al Manchester City antes de su Everest de títulos, pero se quedó sin clasificación para Europa (1-0).

Los 'Bees' se llevaron el triunfo ante los campeones con un gol de Ethan Pinnock en los minutos finales ante un City que hizo muchas rotaciones y salió con apenas dos futbolistas del once titular habitual: Nathan Aké y Ederson Moraes.

What a way to sign off ?? pic.twitter.com/qEuVB29Q7W — Brentford FC (@BrentfordFC) May 28, 2023

Pep Guardiola no dio ni un minuto a jugadores como Erling Haaland, Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan y John Stones y lo pagó, aunque era un partido sin interés, con la Premier ya ganada desde hace varios días.

Sí tenía algo en juego el Brentford, que necesitaba un triunfo y resultados de terceros para poder agarrar la plaza de Conference League. Sin embargo, pese a cumplir con un tardío gol de Pinnock, la victoria del Aston Villa y del Tottenham Hotspur evitó que los londinenses pisaran Europa por primera vez en su historia.



Arsenal, 5 - Wolves, 0

Granit Xhaka, en el que posiblemente es su último partido con la camiseta del Arsenal, se despidió de la afición 'Gunner' con un doblete en la manita ante el Wolverhampton Wanderers (5-0).

El suizo anotó el primer doblete de su carrera en el Arsenal y finalizó el curso de los "Gunners" con una pequeña alegría, después de una racha de dos victorias en ocho partidos que les apartó del título de la Premier League.

Ante un Wolves ya de vacaciones, el equipo de Mikel Arteta dejó el encuentro sentenciado en apenas media hora. Xhaka, primero de cabeza y luego al rematar un balón muerto en el punto de penalti, hizo su doblete en el primer cuarto de hora, y Bukayo Saka anotó su gol número catorce en esta Premier tras recibir un pase filtrado de Leonardo Trossard, amagar ante un defensa y colocar un bonito tiro cruzado.

Southampton, 4 - Liverpool, 4

Con ocho goles, cuatro para el Southampton y cuatro para el Liverpool, los aficionados de St. Mary's Stadium se despidieron de la Premier en un encuentro intrascendente entre dos equipos que cerraron el curso sin haber cumplido sus expectativas.

Taking the acclaim from the away end ??



Legend. pic.twitter.com/R9qOhh4E2y — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2023

El Southampton que en el tramo final ha dirigido el español Rubén Selles cierra la temporada en la cola de la clasificación, sin poder evitar el descenso anunciado desde hace jornadas. El Liverpool, fuera de la Liga de Campeones, condenado a la quinta plaza y a jugar la Liga Europa, un torneo menor para lo que están acostumbrados por historia y potencial.

Aun así, el choque fue animado, distraído. Un buen cierre de curso que tuvo a los Saints cerca de una victoria que no logran desde hace doce jornadas, trece con esta última.

Chelsea, 1 - Newcastle, 1

El Chelsea y el Newcastle firmaron un empate en un encuentro intrascendente que puso fin a un curso decepcionante para los 'blues' y alentador para las 'urracas' que ya tenían asegurada su presencia en la próxima Liga de Campeones.

Termina cuarto el Newcastle que completó un gran año y consolidó el nuevo proyecto deportivo con Eddie Howe en el banquillo. Todo lo contrario que el cuadro de Stamford Bridge, duodécimo, la peor situación en lo que va de siglo. Fuera de las expectativas y sin competición continental en el horizonte.

Crystal Palace, 1 - Nottingham, 1

Crystal Palace y Nottingham Forest firmaron el empate (1-1) en un partido intrascendente para los dos equipos, ya salvados y fuera de todo peligro.

Los 'Tricky Trees' celebraron su salvación, lograda la semana pasada contra el Arsenal, con un tanto de Taiwo Awoniyi, el héroe del equipo. El nigeriano marcó su sexto gol en los últimos cuatro partidos tras aprovechar un balón en largo a la carrera, tirar dos amagos delante del defensa y definir con un disparo cruzado.



Manchester United, 2 - Fulham, 1

David de Gea, que llevaba más de dos años sin atajar un penalti, le negó un lanzamiento a Aleksandar Mitrovic desde los once metros y ayudó a que el Manchester United terminara la Premier League con triunfo ante el Fulham (2-1).

Los 'Diablos Rojos', con tantos de Jadon Sancho y Bruno Fernandes, reclamaron la última victoria de la Premier ante un Fulham que tampoco se jugaba nada. Mientras los londinenses estaban ya salvados desde hace muchas jornadas, el United certificó el pase a la Champions League el pasado jueves al golear al Chelsea.

Eso no hizo que el United se relajara, puesto que su temporada no terminará hasta el sábado que viene, cuando se midan al Manchester City en la final de la FA Cup.