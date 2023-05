Ivan Toney apostó contra su equipo hasta 13 veces

El jugador del Brentford, Ivan Toney, no podrá jugar los próximos ocho meses. El delantero ha sido sancionado al apostar hasta en 13 ocasiones en contra de su club, algo que va en contra de la regulación de la federación inglesa (FA).

La intención de la FA era sancionar a Toney con quince meses, pero redujo la sanción a ocho meses después de que el inglés admitiera los hechos y de que un psiquiatra le analizara y le diagnosticara adicción al juego.

Ivan Toney, durante un partido con el Brentford en la Premier League. CORDONPRESS





El jugador internacional con su selección en un partido, llegó a apostar hasta en 232 ocasiones, entre 2017 y 2021, de las que 126 de esas apuestas estuvieron relacionadas con competiciones en las que se encontraban clubes donde militaba Toney en ese momento. Durante ese periodo el jugador ha estado en entidades como el Newcastle, Wigan, Peterborough, Scunthorpe United o Brentford, su actual club

En la documentación desvelada este viernes por la FA, se especifica que en 29 de esas 126 apuestas estuvo involucrado directamente el Brentford. De los 29 pronósticos, 16 fueron a favor de su equipo en 15 partidos diferentes, y Toney disputó once de esos encuentros. Las 13 jugadas restantes fueron en contra de su club, pero el delantero no participó en ninguno de esos duelos. Por otra parte, el jugador apostó en quince ocasiones por un tanto propio.

Sin embargo, la comisión reguladora que llevó el caso explicó que Toney no influyó en estos resultados y que por lo tanto no hubo amaños. "No hay pruebas de que el señor Toney estuviera en una posición para influir en los resultados de su equipo, porque o no estaba en el equipo o no podía jugar en esos momentos", dijo la comisión.

El Brentford se ha pronunciado sobre el caso apoyando al jugador: "El club ahora hará todo lo posible para brindar apoyo a Ivan y su familia para hacer frente a los problemas planteados en este caso. Consideramos que este asunto está cerrado y esperamos darle la bienvenida a Ivan a los entrenamientos en septiembre y verlo representar a Brentford en la Premier League en enero", reza el comunicado de la entidad inglesa.

Toney ha firmado una gran campaña con el Brentford anotando 20 goles en 33 partidos de Premier League con su equipo, un registro que le sirve para ser el tercer máximo goleador de la liga inglesa por detrás de Haaland (36) y Kane (28), además de llegar a ser conovocado con la selección de Inglaterra.