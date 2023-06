La oferta de Noel Gallagher a Guardiola: "Si consigue la Champions seré su mayordomo los próximos cinco años"

Noel Gallagher, excomponente de Oasis y acérrimo seguidor del Manchester City, se ofreció este sábado a convertirse en "mayordomo" del entrenador Pep Guardiola si su equipo consigue alzarse con la Liga de Campeones frente al Inter de Milán.



"Si consigue la Liga de Campeones seré su mayordomo los próximos cinco años. Haré cualquier cosa que me diga. Si viene a mi casa y dice que no le gusta la decoración, la cambiaré", dijo Gallagher en una entrevista con la BBC.



En declaraciones antes de la final de la Copa entre los dos equipos de Manchester, el City y el United, el artista, que siempre ha dejado clara su admiración por el técnico español, consideró que "cualquier cosa que signifique ser un genio, él lo es".





'If we win the Champions League I'm going to walk on stage in my undies'



Singer and lifelong Manchester City fan Noel Gallagher spoke to #BBCBreakfast about making a 'supergroup' from the team and dreaming of the treblehttps://t.co/X3D9xUweHapic.twitter.com/qe1CMXwGaj