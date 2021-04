Nuevo gesto de desilusión de Cristiano Ronaldo, a pesar de la victoria de la Juventus

Este domingo, la Juventus consiguió la victoria (3-1) ante el Genoa, pero Cristiano Ronaldo no consiguió marcar, y como recoge La Gazzetta dello Sport, el luso mostró su malestar, a pesar de la victoria de su equipo.

Un recogepelotas le pidió la camiseta a CR7, pero el delantero portugués acaba lanzando su camiseta al césped y ya el recogepelotas acabó cogiendo la camiseta del terreno de juego.

Como aparece escrito en el medio italiano, no es la primera vez que Cristiano se enfada cuando no marca, sin embargo, su nerviosismo este domingo fue evidente desde el primer hasta el último minuto y no muy justificable, por el resultado y también por su bajo rendimiento e incluso se le vio gestos en contra de sus compañeros donde se desahogó golpeando las paredes.

Pero este descontento exhibido durante y después del partido puede estar relacionado también sobre las dudas sobre su futuro. Como ya informamos en El Partidazo de COPE el pasado 24 de marzo, Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a volver al Real Madrid la próxima temporada. El portugués querría dejar la Juventus, donde no ha logrado su objetivo de conseguir la Champions League, y ha comunicado a su círculo más cercano que su deseo es volver al club blanco. Ese entorno ha asegurado que "Depende de ellos (en referencia al Real Madrid), y todo puede pasar"

Tras la información del periodista Nuno Luz en El Partidazo de COPE, que aseguraba que el portugués abandonaría la Juventus si el Real Madrid le llama, la Cadena COPE ha podido saber que ese reencuentro está lejos de producirse. Según ha informado Melchor Ruiz en Deportes COPE, el Real Madrid no contempla la vuelta de Cristiano Ronaldo.