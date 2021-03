Cristiano Ronaldo, dispuesto a volver al Real Madrid al final de la temporada

Según ha informado El Partidazo de COPE, Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a volver al Real Madrid la próxima temporada. El portugués querría dejar la Juventus, donde no ha logrado su objetivo de conseguir la Champions League, y ha comunicado a su círculo más cercano que su deseo es volver al club blanco. Ese entorno ha asegurado que "Depende de ellos (en referencia al Real Madrid), y todo puede pasar"

Cristiano sabe que los objetivos del Real Madrid en el mercado son otros, pero es consciente de que si la temporada del Madrid no es buena, no se ganan títulos o no pueden fichar, por ejemplo a Haaland o Mbappé, puede que su vuelta sea posible.

El Real Madrid no contempla su vuelta

El RealMadrid continúa explorando la manera de mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada y, más centrado en las llegadas que en las salidas, son muchos los nombres que suenan para recalar en el conjunto blanco. El último en postularse como candidato es un viejo conocido: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, durante un encuentro con el Real Madrid EFE

Tras la información del periodista Nuno Luz en El Partidazo de COPE, que aseguraba que el portugués abandonaría la Juventus si el Real Madrid le llama, la Cadena COPE ha podido saber que ese reencuentro está lejos de producirse. Según ha informado Melchor Ruiz en Deportes COPE, el Real Madrid no contempla la vuelta de Cristiano Ronaldo.

El conjunto blanco, según la información de Melchor Ruiz, no cree que tenga sentido que el portugués regrese tres años después de haber dicho adiós. En el Real Madrid tienen un gran recuerdo de Cristiano, le quieren, pero están más centrados en hacerse con los servicios de un jugador de futuro que iniciar una vuelta al pasado.