Maradona reaparece en el balcón de la Casa Rosada: "Volvimos. Que Macri se vaya a vivir a Tailandia"

Diego Armando Maradona se ha vuelto a dar un baño de multitudes en Argentina este jueves, desde el balcón de la Casa Rosada tras verse con el presidente Alberto Fernández.

Según informa Diario Olé, el momento estelar del encuentro fue cuando el 'Pelusa' se asomó al balcón donde se asomó por última vez cuando la selección de Argentina se proclamó campeona mundial de fútbol en 1986. Maradona besó un trofeo en miniatura y le lanzó una particular dedicatoria al expresidente Mauricio Macri: "Volvimos. Que Macri se vaya a vivir a Tailandia".

El encuentro se produjo después de una conversación telefónica que mantuvieron ambos días atrás, y duró en torno a una hora.

Según informó TyC Sports, Maradona ya había intentado hablar con el presidente Fernández días atrás sin éxito.

En su cuenta de Instagram, Diego Maradona contó el pasado 14 de diciembre que se produjo el contacto con el máximo mandatario de Argentina: "Hoy tuve el placer de hablar por teléfono con el presidente @AlFerdezOK. Él cuenta con el apoyo de todo el pueblo argentino, y tiene cero soberbia. Él, y la vicepresidenta @CristinaFKirchner , saben que nuestra lucha hoy no es por los dólares, sino por el pan. Estamos con Ustedes".

La imagen de Maradona saludando desde el balcón de la Casa Rosada ha provocado críticas en las redes sociales:

Maradona dice que Alberto cuenta con el apoyo de "TODO" el pueblo Argentino. Bueno, a mi no me cuentes, en tal caso lo apoya el 48%, que no es todo el pueblo, y seguramente algo menos de eso. Ya hay varios arrepentidos.



El 41%, seguro que NO.