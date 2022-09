El Manchester United perdió 130 millones la temporada pasada

El Manchester United presentó unas pérdidas netas de 115 millones de libras (130 millones de euros) la temporada 2021-2022, pese a que los ingresos totales aumentaron un 18 % hasta los 583 millones de libras (667 millones de euros.



Las cuentas del club inglés desvelan que los fichajes de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphael Varane aumentaron la masa salarial del United un 19,1%, hasta 440 millones de euros, lo que supone la más alta de la historia de la competición, por encima de la del Manchester City.





