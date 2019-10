Malmöe ya tiene su estatua de Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco del Galaxy de Los Ángeles Zlatan Ibrahimovic inauguró este martes en Malmoe (sur de Suecia), su ciudad natal, una estatua suya erigida por la Federación sueca como homenaje a su carrera.

Not many living people get to witness the unveiling of a gigantic statue in their honour. Then again, Zlatan is anything but ordinary! Huge crowds of enthusiastic fans welcomed the ���� ⚽️ wizard at today's ceremony in Malmö. Larger than life, just like @Ibra_official! https://t.co/HbaNG1arMF