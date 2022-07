El Liverpool podría vender el nombre de una de las tribunas de Anfield

El Liverpool lleva desde septiembre de 2021 reformando su casa para aumentar la capacidad de Anfield. Actualmente el estadio inglés cuenta con un aforo superior a los 53.000 espectadores y con las obras que se están llevando a cabo, los reds quieren llegar a las 61.000 personas. Pero este proceso no es barato, les cuesta mucho dinero.

Exactamente 80 millones de libras, o lo que es lo mismo, algo más de 94 millones de euros. Para hacer frente a esta cantidad, en el Liverpool están pensando en vender el nombre de la tribuna donde se están llevando las obras, 'Anfield Road'. Así lo ha revelado, Billy Hogan, director ejecutivo de los reds, a The Athletic.

"Ciertamente es algo que consideraremos. No lo hicimos por la tribuna principal; Podemos por Anfield Road. No le diríamos que no, pero no es algo que estemos persiguiendo activamente en este momento", ha confirmado el CEO del Liverpool al medio inglés. Para ello debería llegar en las oficinas del Liverpool una oferta adecuada.

No pasó así cuando en 2017 cambiaron el nombre de unas de sus otras tribunas, la 'Centenary Stand'. En aquel entonces, el Liverpool decidió rebautizar esta parte del estadio por Kenny Dalglish Stand, en honor al mítico jugador red. El escocés ganó ocho Ligas, tres Copas de Europa, una Supercopa de la UEFA, dos FA Cups y cinco Copas de la Liga con la camiseta del Liverpool.

Las obras en ‘Anfield Road’ avanzaron un paso más este mes al terminar de colocarse la estructura del techo de 300 toneladas. Se necesitaron 30 ingenieros que trabajaron durante 12 horas para instalar la armadura utilizando dos grúas para llevar a cabo el trabajo pesado.

Paul Cuttill, vicepresidente de operaciones del estadio en el Liverpool, se mostró contento con el resultado. "Estamos encantados de ver la estructura del techo levantada en su lugar. Es un momento histórico para el estadio y el club y un logro fantástico", afirmó a la web oficial del conjunto inglés.