Leonardo, sobre Messi: "Nuestra silla está reservada por si ..."

En una larga entrevista con France Football que sale este martes, el director deportivo del PSG, Leonardo, habla de los temas candentes de la actualidad del PSG como son la destitución de Tuchel, las renovaciones de Neymar y Mbappé y por supuesto, de la hipotética llegada de Leo Messi.

“Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es el momento de hablar de ello o de soñar con ello", apunta Leonardo y añade que "nuestra silla está reservada por si ... " y termina diciendo: "Cuatro meses en el fútbol es una eternidad, especialmente durante este tiempo".

Fue tema durante la entrevista la continuidad o no de Neymar o Mbappé. “Espero que estén convencidos de que el PSG es un buen lugar en este momento para un futbolista ambicioso y de muy alto nivel", señala Leonardo.

"Solo tenemos que encontrar un acuerdo entre sus deseos, sus exigencias, nuestras expectativas y nuestros medios. No tenemos que rogarles: " Por favor, quédense " y sentencia: "Aquellos que realmente quieran quedarse se quedarán".

En las últimas semanas, el PSG fue noticia por la llegada de Mauricio Pochettino en lugar de Thomas Tuchel. En relación a este cambio de entrenador incide: “Sabíamos, y él sabía, que sería difícil renovar su contrato al final de la temporada ... Pero ahí, decidimos anticiparnos un poco. (No cambiamos de entrenador para lucirnos, no creo que pueda ser una sorpresa para Tuchel. No era la primera vez que discutíamos la situación ... "

Y también del nuevo entrenador argentino: "Creo que es importante hacer valer el estilo en el campo. Porque París debe tener su identidad. No pasa eso en unas pocas semanas sino en varios años. Y creo que Pochettino puede permitirnos afinar eso de manera constante y en conexión con el ADN del club "