Leonardo desmiente la información de L'Equipe sobre el sueldo de Messi: "Inaceptable y una falta de respeto"

Leonardo, el director deportivo del PSG, negó rotundamente en declaraciones a RMC, la información sobre el contrato y el sueldo de Lionel Messi publicada en el diario L'Equipe.

Según la información de L'Equipe, el argentino cobraría 110 millones de euros si cumple las tres temporadas con el PSG. Messi percibiría 30 millones de euros netos por temporada, y una serie de posibles primas.

Leonardo negó esas informaciones: “No podemos aceptar que salga en la portada de un diario como L'Equipe" y añadió: "Es inaceptable. Está completamente mal. Creo que es una falta de respeto y no nos gustó"

"Realmente está muy lejos de la verdad. La duración del contrato es de dos años. No tiene otra opción, Obligatorio o no obligatorio. Es falso, no es eso y no nos gustó ”, zanjó el directivo del PSG.

Se trataría de un salario similar al que había acordado con el Barcelona y al que cobra en el PSG el brasileño Neymar, hasta ahora el jugador mejor pagado del club francés.