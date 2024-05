Iraola renueva con el Bournemouth hasta 2026

El español Andoni Iraola ha renovado su contrato con el Bournemouth hasta el final de la temporada 2025-2026. El técnico español, que debutaba esta temporada en la Premier League, ha conseguido el récord de puntos de los 'Cherries' en la máxima categoría del fútbol inglés, con 48 y un partido por jugar, superando los 46 que lograron con Eddie Howe en la campaña 2016-2017.

