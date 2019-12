La historia de Toni Hernández, 'el Guardiola de Ruanda', en El Partidazo de COPE

Toni Hernández es un entrenador de español, de 38 años, que sueña con triunfar en el fútbol y su camino le ha deparado una aventura por Ruanda. Toni dirige actualmente al Mukura Victory Sports, uno de los equipos punteros de la liga ruandesa. Este viernes, aprovechó sus vacaciones en Madrid para visitar El Partidazo de COPE.

"Ví una oferta para entrenar en África a un equipo de Primera División. La eché, y me llamaron a la semana. Llamé a mi padre; cuando lo supieron mi madre y mi hermana, estuvieron una semana sin hablarme", confesó Toni que cree que en España "o tienes nombre o tienes padrino, pero es muy difícil ascender".

Lejos del pensamiento de su madre y hermana, "Ruanda es un país que sorprende de lo civilizado que es y lo limpio que está. . Es un país muy seguro, yo salgo muchas noches a pasear y a comprar y tienes esa seguridad que no he conocido en otros países".

Juega en un estadio donde caben 20.000 espectadores. "Cambié el sistema del equipo. Allí, España lo relacionan con el 'tiki-taka', pero no entienden que no podemos hacerlo sin Xavi ni Iniesta. Cuando jugamos el primer partido, pensé '¡madre mía! ¿dónde me he metido?' Luego ya entrenamos y pronto empezamos a desplegar un fútbol que no imaginaba ni yo". De hecho, pronto la prensa "hablaba de 'El Guardiola de Ruanda'".

Su trabajo se notó, en la reacción del equipo y su nombre ya suena para equipos de países limítrofes, como El Congo o Uganda, "también en Sudáfrica, que son palabras mayores".

Toni es uno de los 25 españoles que residen en Ruanda: "nos vemos una vez al mes". Y sueña con trabajar en España: "volver a España sería un sueño, pero lo veo muy lejano".