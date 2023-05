Guardiola, Arteta y Emery, candidatos a mejor entrenador del año en la Premier

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, Unai Emery, preparador del Aston Villa, y Mikel Arteta, del Arsenal, han sido incluidos en la lista de nominados a mejor entrenador de la Premier League esta temporada.

Mientras que Guardiola está en camino de conquistar su quinta Premier en seis años, tras remontar una desventaja de ocho puntos al Arsenal, Emery se hizo cargo de un Villa al borde del descenso y lo ha llevado hasta luchar por puestos europeos. Arteta ha devuelto la competitividad al Arsenal y lo ha dirigido hasta pelear por su primera Premier en 19 años.

