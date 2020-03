García Pitarch, en Tiempo de Juego: "Hay cierta unanimidad en la Premier en que no debería haber descensos"

De la crisis provocada por el coronavirus tampoco se escapa el fútbol inglés. Lo confirmó este domingo, en Tiempo de Juego, Suso García Pitarch. El director deportivo del Aston Villa aseguró que, en Inglaterra, pese a la suspensión momentánea de la Premier League, "el lunes hay colegios, está todo aparentemente nomal. Lo que está pasando, nos sorprende porque pensamos que deberían tomarse otras medidas".

En el Reino Unido, en el momento de la entrevista, el número de fallecidos por coronavirus era de 35. "Ese número indica que estamos por detrás de otros países como España y que dentro de poco tendrán que tomarse otras medidas. Aquí es que parece que la fiesta no va con esto".

Y la confirmación de que los clubes de fútbol se están anticipando a un escenario peor se puede encontrar en el propio Aston Villa: "En el Aston Villa estamos empezando a pensar en esto. Si es preciso que el pico del coronavirus se produzca en mayo, nadie piensa en una competición en la que cada día van a seguir apareciendo jugadores, técnicos, personal sanitario del club…". Y fue a más: "Hay clubes que no ven admisible que la competición se reanude el 30 de junio".

No hay nada concreto sobre qué hacer con la Premier, pero empieza a haber ciertos consensos a vox-pópuli: "Lo más razonable que piensa todo el mundo es que, si se tiene que parar la Liga, que no haya descensos. Estamos, por Copa, con un partido menos y no sería justo. Existe cierta unanimidad de que no debería haber descensos. La mayor discusión es si para determinar los puestos europeos tomar como referencia la temporada anterior o tal como se encuentra esta temporada".

Si se para la Premier, ¿el título es para el Liverpool?

Con respecto al título, "lo lógico es que con 25 puntos de ventaja, el título se le diera al Liverpool, pero esto es una opinión personal", puntualizó.

García Pitarch contó que, en estos momentos, su vida y la de su gente cercana, gira en torno a "lo que estamos pensando un poco, adelantándonos a la situación, como se adelantan todos, y hay que ir pensando en lo que se va a hacer la temporada próxima. Tenemos una fecha a muy corto plazo, una reunión este jueves en la que vamos a saber dónde estamos y qué ocurre. Con tantos intereses económicos que en la Premier hay, igual hay que reconocerlo cuando se haya discutido todo lo discutible, en una competición que genera mucho dinero y creo que no se va a poder acabar".

Actualmente, el Aston Villa ocupa la 19ª posición en la Premier League, con 25 puntos, a dos de la salvación, y con ese partido menos al que el director deportivo aludía en la entrevista. Junto al Liverpool, ocupan puestos de Champions Manchester City, Leicester y Chelsea.