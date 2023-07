Ferdinand critica la situación de De Gea en el United: "Es decepcionante y espero que se solucione"

La situación de David De Gea sigue sin resolverse. Después de que el Manchester United le retirara la oferta al portero español, jugador y club aún no han llegado a un acuerdo. Según The Sun, a pesar de que De Gea ya es agente libre y podría negociar con cualquier equipo, el United le habría pedido que espere, ya que es posible que, debido a su límite presupuestario, no encuentren a un portero con garantías suficientes para suplirle en caso de marcharse este verano.

Esta situación de incertidumbre ha causado muchas críticas y opiniones entorno al club y al portero. La leyenda del equipo Rio Ferdinand, ha hablado para el canal de Youtube FIVE sobre la curiosa situación que está atravesando De Gea, y le alaba por todo lo conseguido en Inglaterra: "Ha sido un servidor irreal para este club de fútbol. Lleva 12 años en este club, lo mismo que yo. Ha sido jugador del año cuatro o cinco veces en ese tiempo. Nunca ha traído al club un gramo de problemas, nunca lo desprestigió. A veces ha sido el mejor jugador del club y, en algunos de esos años, tuvo momentos en los que no le fue bien. Perdió un poco la forma. Tal vez perdió la confianza, pero, en general, sirvió al club extraordinariamente bien. Es un profesional excepcional y una gran persona".

La jugarreta del United a De Gea: el español firma la renovación y el club le retira la oferta

En numerosas ruedas de prensa, el entrenador neerlandés ha expresado su deseo de que De Gea continuase en el Manchester United, pero explica que "Erik ten Hag, al fin y al cabo, tiene un cierto tipo de portero que quierey, si David de Gea no es ese portero, entonces (David De Gea) tiene que levantar las manos y decir: ‘Sabes qué, he tenido una gran carrera aquí, me encanta estar aquí, pero si el entrenador no me quiere, me tengo que ir o voy a ser el número 2'".

Ferdinand cree que el madrileño no está recibiendo un trato a la altura de la posición e importancia que ha tenido en el equipo durante tantos años, aunque entiende que haya aficionados que estén "pidiendo que se vaya, que quieren ir a buscar un nuevo portero y evolucionar esa posición". Encuentra en el problema del jugador, una situación de difícil solución: "¿Cómo se queda ahora David de Gea?David debe estar sentado allí y pensando: ‘Nunca soñé que dejaría el club de esta forma, de esta manera’".

Y cree que la única manera de que el madrileño se quede es "que el Manchester United no pueda fichar a André Onana, o al portero que sea. Sin embargo, sería difícil para él porque estaría mirando al club bajo una luz diferente. Antes era amor, ahora puede que sean negocios.Es decepcionante y espero que se solucione, por el bien de David (de Gea) y del club".