La extravagante forma que tuvo el Bristol City de presentar su nueva equipación

El Bristol City de la categoría Championship inglesa, ha soprendido a todo el mundo con la innovadora forma de presentar sus nuevas camisetas. El departamento de marketing del equipo creyó que lo mejor era hacerlo... ¡Con perros!

En lugar de que fuesen los jugadores o modelos los que luciesen los nuevos conjuntos del equipo, se decidió que fuesen varios perros los que vistiesen la nueva camiseta.

We just wanted to make you smile. ?? pic.twitter.com/cXas1GbfZU