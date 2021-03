El expresidente de la Juventus Giovanni Cobolli dice que fichar a Cristiano Ronaldo fue un error

El expresidente del Juventus de Turín entre 2006 y 2009, Giovanni Cobolli, ha calificado el fichaje de Cristiano Ronaldo de "error absoluto", tras la eliminación del equipo italiano a manos del Oporto en los octavos de final de Champions League.

"¿Fichar a Cristiano Ronaldo fue un error? Claro que sí. Lo he dicho desde el primer día. Aprecio a un grande campeón, pero es demasiado caro y condiciona demasiado", aseguró el exmandatorio juventino en declaraciones a Radio Punto Nuovo.

���� #CobolliGigli: "La #Juventus mi ha cancellato dalla memoria e spera che non io parli con i giornalisti. A me non frega niente, dico sempre la mia opinione: da tifoso e da azionista del club. #Nedved? E' stato un campione, ma non ha il carattere per fare il vice-presidente" pic.twitter.com/wEhqPy34M6