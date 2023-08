Dembélé hereda el '10' de Neymar

El brasileño Neymar, que acaba de fichar por el Al-Hilal saudí, se despidió este jueves de sus compañeros del París Saint Germain (PSG), donde ha militado durante seis temporadas, entre abrazos y un cariñoso paseíllo, y deja su dorsal 10 a Ousmane Dembélé y no a Kylian Mbappé.

"Esta ha sido la despedida calurosa a Neymar en la ciudad deportiva del PSG", señaló el club como presentación de un vídeo que ha subido a sus redes sociales.

La entidad anunció poco después que el internacional francés Dembélé, procedente del Barcelona, heredará el codiciado número 10, que previamente lucieron leyendas parisinas como Raí, Ronaldinho, Ibrahimovic o el propio Neymar. Mbappé, quien está en vías de formalizar su reconciliación con el club, porta ese mismo 10 cuando juega con la selección de Francia, aunque en el PSG ha llevado varias temporadas el 7. "Sé lo que ese número representa, lo llevaré con orgullo. El 10 es mágico", declaró Dembélé.

