El United sella su clasificación para la Champions

El Manchester United logró este jueves su clasificación matemática para la Champions League 2023/24 gracias a una goleada al Chelsea FC (4-1), en un partido aplazado de la 32ª jornada de la Premier League, aunque la mala noticia para los 'diablos rojos' fue la lesión de su delantero Antony Matheus en el tobillo derecho.

En Old Trafford, los locales se adelantaron pronto con cabezazo certero de Casemiro en una falta lateral, botada por Christian Eriksen al corazón del área. El 2-0 fue obra de Anthony Martial en el añadido de la primera mitad, empujando a placer una asistencia de Jadon Sancho, y el 3-0 lo marcó Bruno Fernandes de penalti en el 73'.





Introducing: Your #PL top four for 2022/23 ?? pic.twitter.com/zYC16Zh3rf