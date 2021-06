El congoleño Silas Wamangituka lleva dos años jugando en el Stuttgart con falsa identidad

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) estudia la situación del jugador congoleño Silas Wamangituka, delantero del Stuttgart, quien lleva dos años en la liga alemana bajo una identidad falsa.

El propio jugador ha admitido que ni su nombre es Wamangituka, sino Katompa Mvumpa, y que tampoco es nacido en octubre de 1999, sino en ese mismo mes de 1998.

Desde el club se ha mostrado comprensión hacia su delantero. A través de un comunicado se ha destacado que en esos dos años se ha ganado el corazón de la afición y explicado que la falsa identidad fue tramada por su manager.

Nacido en la República Democrática del Congo, Wamangituka llegó Alemania con 19 años procedente de Francia, donde había jugado en la segunda división, tras haber pasado por Bélgica.

?? VfB striker Silas Wamangituka recently made it known to the club that he had been the victim of manipulation by his former player agent and that Wamangituka is not his real name. #VfBhttps://t.co/b2n8W0H9LE