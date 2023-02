El Chelsea habría enviado mal la documentación de Ziyech hasta tres veces para evitar que fichara por el PSG

El Chelsea inglés ha sido el gran animador del mercado invernal. El conjunto blue, inmerso en una gran crisis de resultados, se ha gastado más de 300 millones de euros en reforzar al equipo. Hasta Stamford Bridge han llegado Enzo Fernández (121), Mikhaylo Mudryk (70), Benoit Badiashile (38), Noni Madueke (35), Malo Gusto (30), Andrey Santos (12'5), Datro Fofana (12) y Joao Félix (11).

Con tanta llegada había que dejar salir y por tanto hizo las maletas Jorginho, rumbo al Arsenal. Otro que parecía que iba a marcharse y finalmente no lo hizo fue el marroquí Hakim Ziyech. Parecía que estaba todo acordado para irse al PSG francés y el zurdo pasó incluso el reconocimiento médico en la mañana del martes, pero, sin embargo, según el diario deportivo 'L'Equipe', su cesión al conjunto parisino no se pudo llevar a cabo porque el Chelsea envió "repetidamente el mismo documento incorrecto", por lo que no se pudo aprobar el movimiento.

Según apunta Bruno Salomon, periodista de Radio France, este error se habría producido a próposito por parte del conjunto inglés para evitar perder a Ziyech y reforzar a un competidor en la Liga de Campeones. En el PSG estarían muy enfadados con el Chelsea y se plantean tomar medidas presentando recurso ante los organismos oportunos.