Andrés D'Alessandro se retira del fútbol profesional a los 41 años

El próximo 17 de abril, sólo dos días después de cumplir 41 años, Andrés D’Alessandro jugará su último partido como futbolista profesional. Así lo anunció 'el Cabezón' a través de un video que se difundió en la cuenta oficial del Inter de Porto Alegre.

“Hola torcedor colorado. Acá D’Ale. Posiblemente sea la última vez que esté hablando con ustedes como atleta, con el manto colorado en mi cuerpo. Quería pedirles que el día 17 de abril, en el juego de la segunda fecha del Brasileirao. en nuestra casa, en el Beira Río, contra Fortaleza, puedan estar en un momento que para mí va a ser muy importante en mi carrera dentro del club, en estos 14 años del Inter, y un momento muy importante en mi vida, en nuestra relación”, explicaba D'Alessandro en ese vídeo.

?? O @dale10 tem um recado importante! ??



Dia 17/04, domingo, será a despedida do nosso camisa 10 no Beira-Rio. Com certeza será um dia especial e muito emocionante. ????



Te esperamos para homenagear o nosso ídolo do jeitinho que ele merece. ???? #AÚltimaLaBoba ?? pic.twitter.com/ZpswmDj326 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2022

El conjunto de Porto Alegro presentó el partido despedida de D’Alessandro como 'La Última Boba', que deja el fútbol tras pasar por varios equipos en su carrera como el Real Zaragoza entre muchos otros.

“Va a ser el último partido de mi carrera, mi último partido en Beira Río. Me gustaría compartirlo con ustedes. La gente compartió tantos momentos buenos, títulos, conquistas, momentos no tan buenos. Pero todo fue con la base del respeto, de empatía, que la gente creó, y del cariño que tengo por ustedes. Más nada, me gustaría compartir ese momento con ustedes. Agradezco por todo el cariño recibido en todos estos años y espero que podamos estar juntos en ese partido”, concluyó el jugador argentino.

