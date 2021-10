Varias denuncias de acoso sexual sacuden a las selecciones femeninas de Australia y Venezuela

La federación australiana de fútbol se comprometió este miércoles a investigar todas las denuncias de acoso sexual e intimidación a raíz de que saltaran a la luz los casos de dos exjugadoras de la selección nacional.



La respuesta llegó después de que la delantera Lisa De Vanna, quien disputó 150 partidos con el conjunto australiano antes de retirarse del fútbol en septiembre, revelara esta semana en una revista en un periódico australiano que durante el principio de su carrera fue víctima de acoso sexual e intimidación por parte de otras compañeras de selección.



"¿Me han acosado sexualmente? Sí. ¿Me han intimidado? Sí. ¿Ostracismo? Sí. ¿He visto cosas que me han incomodado? Sí", dijo la segunda máxima goleadora del conjunto nacional, de 36 años, al insistir que "cuando era joven no sabía cómo abordar esto, pero sigue ocurriendo en todos los niveles y es hora de hablar".



La deportista, aseguró en una entrevista con los diarios del grupo News publicada el martes, que los incidentes ocurrieron en las duchas y el vestuario, donde fue tirada al suelo y otras compañeras se restregaron con ella.





"He sido testigo de: mujeres que protegen a mujeres que abusan de mujeres. Jugadores que protegen a jugadores veteranos que abusan de jugadores jóvenes. Organizaciones que protegen a entradores y jugadores que abusan de los jugadores. El abuso es abuso", escribió a principios de mes la exfutbolista en su perfil de Twitter.



Además de De Vanna, quien pidió se sancione a los responsables de este tipo de conducta, la exjugadora Rhali Dobson, de 29 años y quien se retiró el pasado marzo, también denunció haber sido víctima de acoso sexual. "Es una cosa que todavía sucede, hasta en los más altos niveles, y hasta que no se aborde no va a cambiar nada", apunta Dobson en el mismo artículo.



A raíz de estas declaraciones, la federación australiana indicó en un comunicado que mantiene "tolerancia cero ante cualquier conducta que infrinja las normas y los valores" de los deportistas. "Pedimos a todos que presenten sus acusaciones de manera formal para proceder a investigar a fondo", apunta el organismo al alentar a de Vanna y Dobson a denunciar mediante los "canales apropiados".



El ente también señala que "no tenía conocimiento" de los incidentes tras haberse reunido previamente con De Vanna. Este escándalo de presunto acoso sexual y una cultura tóxica en el fútbol femenino se suma a acusaciones similares en otras disciplinas como la natación, el hockey y la gimnasia en Australia.

24 futbolistas denuncian al exseleccionador venezolano

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) manifestó este martes su apoyo a las jugadoras de la selección femenina tras la denuncia de un grupo de 24 futbolistas contra el exseleccionador nacional Kenneth Zseremeta y el preparador físico Williams Pino por abuso y acoso sexual.



A través de un comunicado difundo también en Twitter por la jugadora Deyna Castellanos, un grupo de 24 futbolistas venezolanas acusó a Zseremeta de haber abusado sexualmente de una de ellas, además de haberlas sometido a acoso físico y psicológico.

"Nosotras, las jugadores de la selección de Venezuela de diferentes procesos, hemos decidido romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso físico, psicológico y sexual ocasionadas por el entrenador de fútbol Kenneth Zseremeta tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo", reza el comunicado.



En el mismo, afirman que "desde el año 2013 hasta el año 2017 surgieron numerosos incidentes alrededor de la figura del entrenador Zseremeta, los más comunes como el abuso físico y psicológico durante los entrenamientos". "Muchas de nosotras seguimos con traumas y heridas mentales que nos acompañan en nuestro día a día", aseguran.



En el texto, también explican que, en 2020, una de ellas les "confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador", algo que "duró hasta que fue despedido", en 2017. La Fiscalía venezolana anunció el comienzo de una investigación contra Zseremeta y Pino.



El documento fue firmado, además de por Castellanos, por Lourdes Moreno, Gabriela García, María Gabriela García, Hilary Vergara, Sandra Luzardo, Michelle Romero, Fatima Lobo, Franyely Rodríguez Nikol González, Camila Pescatore y Daniuksa Rodríguez.



La lista de firmantes la completan Yuliana Caile, Alexandra Canaguacan, Génesis Flores, Alexa Castro, Yohanli Mujica, Bárbara Serrano, Tahicelis Marcano, Heliamar Alvarado, Yailyn Medina, Nathalie Pasquel, Icéis Briceño y Dayana Rodríguez.