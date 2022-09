El porqué del silencio de las jugadoras contra Vilda: "Según lo que se diga o no se pueden cerrar puertas"

Es imposible encontrar, a estas alturas, a una sola jugadora de fútbol que expliqué qué hay detrás de los emails que enviaron a la Federación Española de Fútbol renunciando ir a la Selección. Y es que, aunque no hayan expresado que desean el cese del actual seleccionador, Jorge Vilda, sí parece que su continuidad es lo que les motiva a no volver con España.

Sin embargo, El Partidazo de COPE pudo charlar este lunes con Natalia Pablos. Natalia fue internacional en la época de Quereda, y ha sido compañera de algunas de las jugadoras que siguen recibiendo la llamada de la Selección Española.

La ex delantera fue muy gráfica: "Entiendo que se pueden cerrar muchas puertas, según lo que se diga o lo que no. En función de lo que se diga, el fútbol femenino es pequeño, y las declaraciones quedan ahí. He vivido que con la verdad se llega hasta el final, pero con consecuencias".

Natalia fue una de las que se mostró contraria a que el anterior seleccionador, Ignacio Quereda, siguera en el cargo alegando "pedir unas condiciones de mejora para nosotras y para las que vinieran después". Tiempo después, la Federación cambió de seleccionador, "después de mucha lucha", apostilló.

¿Qué piden las jugadoras con el email?

Natalia aseguró no saber exactamente contra qué están las actuales internacionales, pero cree que estén pidiendo "una mejora. Entiendo que las jugadoras estén tocadas. Yo no sé si han pedido la cabeza del entrenador, pero entiendo que le han transmitido que se necesita mejorar, y esa persona tendrá que saber si es el idóneo para seguir o si debe marcharse. Al final, él (Jorge Vida) no ha hecho nada".

Y sabe, porque "lo he vivido en mis propias carnes" que ese tipo de decisiones acarrean consecuencias. "No sé si en este caso hablan de situaciones de cierto control. En mi época lo viví, y no dejábamos de ser jugadoras en unas concentraciones, sabíamos lo que teníamos que hacer sin perjudicar el escudo". Como ejemplo, Natalia recuerda que "yo no podía salir del hotel, por ejemplo, para comprar una postal, no podía salir sin el resto de mis compañeras".