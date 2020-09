Pernille Harder, firma por el Chelsea y se convierte en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino

El Chelsea inglés anunció este martes la contratación por tres temporadas de la delantera danesa Pernille Harder, que deja el Wolfsburgo alemán, actual subcampeón europeo, para convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino.

Aunque ninguno de los dos clubs hicieron oficial la cantidad por la que el equipo londinense se hace con los servicios de la internacional, los medios han cifrado el traspaso en una cantidad cercana a los 350.000 euros.

Harder, de 27 años, tenía un año más de contrato con el Wolfsburgo, en el que ha militado en las últimas tres temporadas y media y donde se ha destapado como una de las mejores goleadoras del Viejo Continente. En esta campaña, anotó 27 goles en la Bundesliga femenina, para un total de 103 con el conjunto germano, con el que perdió el pasado domingo la final de la Champions femenina ante el Lyon.

"Estoy muy orgullosa de los tres años y medio que pasé en el VfL Wolfsburg y de todo lo que logré con el club durante este tiempo. Es genial poder vivir el sueño que tuve cuando era niña. Ahora tengo muchas ganas de comenzar un nuevo capítulo en Inglaterra con todos los nuevos desafíos que implicará", señaló Harder en su despedida del Wolfsburgo.

Last night was tough. I’m proud of this team and what we have achieved this season. Unfortunately we weren’t able to get the win and bring home the trophy to all our amazing fans �� pic.twitter.com/b2H3A2gfEb