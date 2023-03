La Liga Femenina de Estados Unidos podrá verse en España

'DAZN', la plataforma global líder de 'streaming' de deporte, ha adquirido los derechos de emisión no exclusivos de la National Women's Soccer League (NWSL), la liga femenina de fútbol de los Estados Unidos, para 2023 en sus principales mercados, incluyendo España, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Japón, Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Brasil y Países Bajos.

Según señalaron desde 'DAZN', este acuerdo le permitirá emitir la temporada regular de la NWSL, los 'Playoffs', Championship y la UKG NWSL Challenge Cup, ofreciendo al menos dos encuentros por semana, contenidos bajo demanda y todos los resúmenes, a través de su plataforma y de su canal 'DAZN Women's Football' en 'YouTube' en los mercados mencionados.

Are you ready for it?#WePlayHerepic.twitter.com/q7IntES7l3