El Barcelona se asegura la primera plaza goleando al Rosengard

El Barcelona no falló y certificó el primer puesto del grupo D en la Liga de Campeones femenina al golear por 6-0 al Rosengard en el Spotify Camp Nou, en la última jornada de esta ronda con dos tantos de Asisat Oshoala y los goles de Mapi León, Fridolina Rolfö, Marta Torrejón e Irene Paredes.



Aunque esta primera plaza puede comportar grandes peligros. El Olympique de Lyon, el actual campeón, ha terminado la fase de grupos en segunda posición, y el Paris Saint-Germain, el líder de la liga francesa, es probable que el jueves también finalice la liguilla en el segundo puesto. Por lo tanto, serán posibles rivales de las azulgranas en los cuartos de final.



A pesar de la importancia del partido, Giráldez se atrevió a hacer cambios importantes en el once titular. Así, jugadoras menos habituales en encuentros de primer nivel como la portera Gemma Font, la defensa Marta Torrejón, la centrocampista Ingrid Engen y las delanteras Salma Paralluelo y Asisat Oshoala salieron de inicio ante el Rosengard.

Quina connexió! ?? Equip + afició ???? pic.twitter.com/bfKK5Jz73X — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 21, 2022

Precisamente, la delantera nigeriana fue la autora del 1-0 en el minuto 10 al estirar la pierna derecha para empujar a gol un balón procedente del larguero tras un disparo de Aitana Bonmatí que desvió la portera visitante, Angel Mukasa. Y, tan solo seis minutos más tarde, Oshoala volvió a marcar al rematar de cabeza en el segundo palo un centro de Mariona Caldentey desde la banda izquierda.



Rápidamente el Rosengard había mostrado los motivos que le han llevado a finalizar los seis partidos de la fase de grupos sin haber sumado ningún punto. Se trata de un equipo débil en defensa, con dificultades para salir con el balón jugado desde atrás y sin la capacidad de crear peligro en el área rival en un estadio como el Camp Nou.



Pero, a continuación, Oshoala tuvo dos otras claras oportunidades para ampliar su cuenta goleadora que desaprovechó y esto dio un poco de aire al conjunto noruego, ya que el ritmo del Barça disminuyó. Hasta el descanso, la poca fluidez azulgrana a la hora de mover el balón recordó a la de otros encuentros recientes en los que el conjunto de Giráldez también estuvo lejos de su mejor nivel.



La apatía no se rompió hasta el excelente disparo de falta de Mapi León desde la frontal del área que se convirtió en el 3-0 en el minuto 45+2 al colarse por el palo derecho de la portería de Mukasa. Y, como si no hubiese habido una pausa por en medio, en el 47 Fridolina Rolfö puso el 4-0 con un potente disparo con poco ángulo tras un pase de tacón de Aitana.



La fiesta no había terminado. En el 50, fue Marta Torrejon quien empujó un balón a gol al aprovechar un fallo de Mukasa y el resto del partido se convirtió en un trámite con el 5-0. Pero aún hubo tiempo de que el Barça ampliara aún más el resultado con el tanto de Irene Paredes de cabeza a la salida de un córner en el minuto 69 y de ver el debut de Vicky López, con tan solo 16 años, en el Camp Nou.



Tras este triunfo, el equipo azulgrana se va de vacaciones de Navidad y no volverá a disputar un partido hasta el 7 de enero, cuando se enfrentará al Sevilla en el Estadi Johan Cruyff en la Finetwork Liga F.

FICHA DEL PARTIDO:

6 - Barcelona: Gemma Font; Torrejón, Paredes, Mapi León (Codina, min. 68), Rolfö (Rábano, min. 68); Engen, Aitana, Pina (Patri Guijarro, min. 68); Paralluelo (Bruna, min. 81), Oshoala (Vicky López, min. 81) y Mariona.

0 - Rosengard: Mukasa; Öling, Berglund, Arnardóttir, Wik; Persson, Sprung (Ayinde, min. 60), Holdt (Chmielinski, min. 60); Larsson (Thogersen, min. 76), Kullashi y Schoug (Brown, min. 46).

Goles: 1-0: Asisat Oshoala, min. 10; 2-0: Asisat Oshoala, min. 16. 3-0: Mapi León, min 45+2. 4-0: Fridolina Rolfö, min. 47. 5-0: Marta Torrejón, min. 50. 6-0: Irene Paredes, min. 69.

Árbitra: Désirée Grundbacher (Suiza). Mostró tarjeta amarilla a Olivia Holdt (min. 14) y a Mia Persson (45+1) para el Rosengard.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Incidencias: Partido de la sexta jornada del grupo D de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 28.720 espectadores.