Inglaterra será el rival de España en la final del Mundial

Inglaterra será el rival este domingo de España en la final del Mundial femenino, después de que se hayan impuesto (1-3) este miércoles a Australia en un duelo fue de menos a más en cuanto ritmo, y en el que los tantos de Ella Toone, Lauren Hemp y Alessia Russo dejaron en nada el gol de Sam Kerr para unas 'Matildas' que se despiden con méritos.

Dada la relevancia del encuentro y el premio en juego, ambas selecciones comenzaron previsoras, en una especia de tregua para evitar daños irreversibles. Inglaterra se adueñó rápido del balón, mientras Australia estaba cómoda algo agazapada, lanzando a Kerr y Fowler con desplazamientos largos.

El encuentro se desatascó con un zapatazo de Toone, cuando se rozaba el descanso. La centrocampista se encontró un balón suelto dentro del área. La '10' de las 'Lionesses' no se lo pensó y conectó un disparo preciso y potente, directo a la escuadra, imposible para Arnold.

Australia igualó en un balón que le cayó a Kerr, que con terreno por delante es imparable, y cuando las defensas imaginaban que cedería el balón a la izquierda, lanzó un potente y lejano disparo que se coló por la escuadra.

No se amilanaron las inglesas, que dejaron claro que no querían la prórroga. Y cuando no estaban en su mejor momento, Hemp aprovechó la indecisión de Carpenter dentro del área para conectar con la pelota y mandarla al fondo de la red para silenciar el estadio.

Inglaterra defendió con uñas y dientes el resultado, y pudo tener un final tranquilo gracias al 1-3 que sentenció la semifinal. Así, las inglesas se citan en la gran final del domingo con España, a la que ya ganaron en cuartos de final de la Eurocopa.

FICHA DEL PARTIDO

Resultado: AUSTRALIA, 1 - INGLATERRA, 3 (0-1, al descanso).

Alineaciones:

Australia: Arnold; Catley, Polkinghorne (Van Egmond, min.81), Hunt, Carpenter; Foord, Raso (Vine, min.72), Gorry (Chidiac, min.88), Cooney-Cross; Kerr y Fowler.

Inglaterra: Earps; Greenwood, Bright, Carter; Bronze, Walsh, Stanway, Daly, Toone (Charles, min.90); Hemp y Russo (Kelly, min.87).

Goles:

0-1, minuto 36. Toone.

1-1, minuto 62. Kerr.

1-2, minuto 71. Hemp.

1-3, minuto 86. Russo.

Árbitra: Tori Penso (USA). Amonestó a Greenwood (min.10) y Kelly (min.95), en Inglaterra.

Estadio: Olímpico de Sydney