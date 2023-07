DIRECTO | España 2 - 0 Zambia; Jenni Hermoso marca el segundo de cabeza

21' | Primer acercamiento mínimamente peligroso de Zambia que acaba despejando Ona Batlle. Ni siquiera un remate a portería.

19' | Impresionante cómo recupera tan rápido el balón España. Incontestable. Ahora Tere Abelleira ha cortado un contragolpe de Zambia.

17' | Se duele Susan Banda tras un pisotón en el centro del campo de una jugadora de España. Le está costando un mundo todo a Zambia.

15' | Lo que apunta Andrea Peláez: ha marcado Jenni Hermoso en su partido número 100. Vaya día para un icono del fútbol español.

13' | Casi llega Mariona a rematar en el punto de penalti. Mucha docilidad de la defensa de Zambia en estos primeros minutos.

10' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! ¡JENNI HERMOSO! ¡CÓMO JUEGA ESPAÑA! Vaya calidad de Alexia Putellas para poner el centro a Jenni Hermoso en el segundo palo y que Jenni solo tenga que poner la cabeza. Vaya conexión, también, con Mariona Caldentey. 2-0 de España en el minuto 13. Importantísimo.

8' | ¡GOLAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE TERE ABELLEIRA! ¡VAYA ZAMBOMBAZO DE LA CENTROCAMPISTA ESPAÑOLA! Disparo desde la frontal con la pierna derecha que entra en la portería de Zambia. Vaya golazo para adelantarse.

ÁNGEL GARCÍA MUÑIZ: "Es un escándalo de gol. Dice mucho de España por la triangulación, con Jenni de falso 9"

NATALIA PABLOS: "Qué importante es que las jugadoras que no tienen protagonismo en cuanto a goles cojan esta confianza"





7' | Peinada de Salma Paralluelos en el área al que casi llega Jenni Hermoso. Lo importante es que llegue ya el primero.

6' | Sigue tocando España en campo de Zambia. El equipo de Jorge Vilda, consciente de que hoy hay que marcar goles.

NATALIA PABLOS: "Espero que en este partido, a pesar de sacar a las jugonas, no echemos en falta la referencia en el área que te proporciona Esther"

4' | Centro de Olga por la banda izquierda al que vuelve a salir mal la portera Sakala. Muy insegura en estos primeros minutos de partido.

3' | ¡FUERAAAAAA SALMA! ¡MADRE MÍA! Error de la guardameta Sakala, que sacó de puños al centro, y Salma remató de primeras directamente fuera. Vaya inicio de España.

2' | ¡¡UUUUUUUY ALEXIA!! Primera ocasión de la interior de España tras recoger un rechace en el área. Amagó y disparó con la zurda, con el balón marchándose a saque de esquina.

1' | Primer acercamiento de España, con Jenni Hermoso sin poder controlar un balón en la frontal del área.

¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!! Mueve la pelota España.

Ambos equipos ya dispuestos en el terreno de juego. Expectación por el retorno de la Reina, de Alexia Putellas, en una gran cita internacional como titular.

¡SALTAN LAS JUGADORAS DE ESPAÑA Y ZAMBIA AL TERRENO DE JUEGO! ¡SUENA EL HIMNO DE ESPAÑA!





Solo 10 minutos para que empiece el segundo partido de España en este Mundial femenino. Clave ganar hoy para conseguir ya la clasificación para los octavos de final.

JAPÓN acaba de ganar 2-0 a Costa Rica. Esto significa que España, si quiere aumentar sus opciones de ser primera y no depender sí o sí de ganar a las japonesas, debería de obtener un buen resultado hoy para igualar la diferencia de goles de las japonesas. Con cautela, siempre.

ONCE DE ESPAÑA: Como informa Andrea Peláez, Alexia Putellas vuelve a ser titular por primera vez desde el pasado 1 de julio, cuando lo hizo en un amistoso contra Italia. Esther y Athenea, los cambios sobre el primer día.

¡¡HOLA, HOLA!!España busca clasificarse, hoy mismo, para los octavos de final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, y confirmar las buenas sensaciones, aunque sin pegada, del primer día ante Costa Rica. Tendrá delante a una Zambia que cayó goleada ante Japón por 5-0 el primer día, pero que como dijo Jorge Vilda, no hay que fiarse, ya que hace unas semanas vimos cómo ganó a un mastodonte como Alemania. La gran noticia está en el once de España, con el regreso de la Reina, de Alexia Putellas, al once inicial de España. Lo viviremos en Tiempo de Juego con Heri Frade a los mandos, con la narración de Isaac Avilés, el micrófono inalámbrico de Andrea Peláez y los comentarios de Mamen Hidalgo, Natalia Pablos y Ángel García Muñiz. ¡¡ESTO EMPIEZA!!