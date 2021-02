La UEFA abre expediente por insultos de 'musulmán' a Ibrahimovic desde el palco VIP del Estrella Roja

La UEFA ha abierto un expediente para investigar los insultos racistas recibidos por el sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, en el partido de dieciseisavos de final de la Liga Europa ante el Estrella Roja, jugado la pasada semana.

Según informa la UEFA, según el artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA se ha designado un inspector de ética y disciplina para investigar estos incidentes.

Ibrahimovic, de raíces bosnias, fue presuntamente insultado por una persona sentada en el palco VIP del estadio del Estrella Roja. El encuentro se jugó a puerta cerrada debido a las restricciones por la covid-19 e Ibrahimovic, que no fue titular, se sentó detrás de los banquillos junto con otros suplentes y personal del club italiano.

El Estrella Roja pidió disculpas a Ibrahimovic tras el encuentro en un comunicado en el que aseguró que trabajaría con las autoridades locales para identificar a la persona que profirió los insultos.

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.



“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn