El discurso de Mourinho a sus jugadores tras perder la final de la Europa League: "No hemos perdido"

José Mourinho sabe ya lo que es perder una gran final europea. El portugués, hasta ahora invicto en finales de Champions, Europa y Europa Conference League, cayó con su Roma en los penaltis ante un Sevilla que hizo historia y ganó su séptima Europa League, en una final agónica que se fue hasta los penaltis, y en la que la polémica sigue encima de la mesa al respecto de la actitud de Mou y los suyos.

En las últimas horas ha salido a la luz un vídeo en el que Mourinho dedica un discurso a sus jugadores, poco después de que Montiel anotase el penalti definitivo, y en el cual se pueden distinguir las palabras del técnico portugués.

"La verdad es que he estado aquí para vosotros. Siempre hemos estado juntos, hemos hecho todo juntos, hemos hablado sobre esto, hemos jugador una vez más aquí, y esta es la fea verdad. La cruda realidad. Pero mis hijos han estado viniendo conmigo estos 20 años para mis finales, desde que eran pequeños. Han estado ahí, apoyándome. Tienen 23 y 27 años, y vienen a ver a su padre. Tú vas a casa, está tu padre, está tu mujer. Todos ahí", señala en el inicio.

Después, deja claro que su Roma se marcha con la cabeza alta. "Realmente no perdimos, no perdimos. El otro día se lo dije a Lorenzo (Spinazzola) y a Mancini. Ellos han venido a por mí. Estoy seguro aquí, quiero seguir aquí, por todo lo que os he dado. Es eso. Aquí", siguió Mourinho.

"Ellos se centran en nosotros, pero yo quiero seguir aquí. Aquí, ahora, no tenemos que pensar en lo que ha ocurrido, habrá tiempo en casa. Cabeza alta. Hemos estado juntos aquí... sin llorar. Para mí seguís siendo mis chicos después de esta derrota. El fútbol es fútbol, hombres son hombres. Todos son hombres. Toca seguir", concluyó el portugués, en un discurso que se ha hecho viral en redes. Sin duda, un discurso muy a la par de su personalidad.