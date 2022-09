Casemiro no termina de encontrar su lugar en Manchester y se vuelve viral tras comerse un tremendo caño

La andadura de Casemiro en el Manchester United no está siendo lo feliz que el mediocentro brasileño esperaba, al menos en sus comienzos. El exmadridista no ha conseguido aún ganarse el puesto en el once de un Ten Hag que considera que necesita tiempo para adaptarse a su estilo de fútbol y este jueves ante la Real Sociedad se ha vuelto viral después de un comerse un tremendo caño de Aihen Muñoz.

O belo pormenor de Muñoz sobre Casemiro



pic.twitter.com/DqIRkJk72K — Os Panenka?? (@OsPanenka) September 8, 2022

El lateral izquierdo, nombrado MVP del encuentro, realizó un espectacular regate sobre el brasileño que está corriendo como la pólvora por las redes sociales. Realizó una preciosa pisada sobre el balón para hacer que Casemiro pasara de largo mientras la pelota se colaba entre sus piernas.