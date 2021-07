Sucesión de condenas a los insultos racistas en la final de la Eurocopa

La UEFA ha condenado "enérgicamente los indignantes insultos racistas" recibidos por dirigidos varios jugadores de Inglaterra en las redes sociales tras la final de la Eurocopa que coronó a Italia como campeona.

En la tanda de penaltis que decidió la final europea en Wembley, los ingleses Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fallaron sus respectivos lanzamientos y posteriormente fueron víctimas de diversos insultos en sus redes sociales.

"No hay lugar en el deporte ni en la sociedad para ningún tipo de comportamiento discriminatorio. La UEFA se une a los jugadores y a la petición de la FA inglesa de que se apliquen los castigos más duros posibles a todos los responsables", pidió el organismo a través de un comunicado.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media. Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

El primer ministro británico, Boris Johnson, también se pronunció en la mañana de este lunes condenando de igual manera estos insultos racistas, lo mismo hizo la Federación de fútbol inglesa que admitió estar "horrorizada" y pidió a las compañías de las redes sociales que tomen medidas contra el racismo en sus respectivas plataformas y la Corona de Inglaterra también se pronunció a través de sus cuentas oficiales.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W