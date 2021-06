Morata: "Lo único que le puedo pedir a la gente que vaya es que apoye a la Selección que los necesitamos"

El delantero de la Selección Española, Álvaro Morata, atenderá a los medios de comunicación esta tarde en la previa del encuentro de este sábado ante Polonia, pero antes, ha concedido una entrevista a Mediaset.

Unos minutos antes, Luis Enrique confirmó que ante Polonia serán "Morata y diez más" y en relación a esas declaraciones, Morata agradece la confianza del seleccionador: "Agradezco la confianza. Mañana podré entrar o no, ya veremos cómo va el partido" y añade, "pero lo daré todo como siempre, lo que tengo dentro y para eso se puede contar conmigo".

Morata fue el centro de las críticas tras el empate ante Suecia por su falta de gol y además llegó a recibir algún silbido del público de La Cartuja. Preguntado por esa circunstancia, el ariete confiesa que es autorcrítico y que está más motivado que nunca: No pasa nada. Hay cosas que no se entienden algunas veces. Soy el primero que soy autocrítico y cuando tengo un partido donde he fallado una ocasión clara me cuesta dormir".

Además, quiere mirar hacia adelante porque "tendré otra oportunidad y tendré más, estoy muy motivado, más que nunca" y pide a la gente que vaya que les apoye: "Lo único que le puedo pedir a la gente que vaya mañana es que apoye a la Selección que los necesitamos".