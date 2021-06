Laporte: "Estar con la Selección es un sueño, meter un gol aún más"

Aymeric Laporte aseguró que está viviendo "un sueño" al disputar con la selección española la Eurocopa 2020, agradeció el cariño con el que fue recibido por el resto de internacionales en su primera llamada, y festejó su estreno goleador, ante Eslovaquia, con una celebración de un baile llamado tecktonic.

?? ¿Sabes de dónde viene la celebración de Aymeric @Laporte?



?? No te pierdas este vídeo en el que el central nos cuenta cómo está viviendo la #EURO2020 y lo que significa ese baile de tecktonic tan especial para él.



?? https://t.co/H9ihv2DcoH#SomosEspañapic.twitter.com/pa37E81jGV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 25, 2021









"Ha sido espectacular, me han recibido todos muy bien, estoy muy contento por ello. Me he encontrado con personas fantásticas y estoy disfrutando como un niño pequeño", reconoció a los medios de la Federación.



"Estar aquí es un sueño, meter un gol aún más, es impresionante poder participar de las victorias del equipo y estoy muy contento. Espero que vengan muchas más", deseó.



Laporte se estrenó como goleador firmando el segundo tanto de la mayor goleada de la selección española en una fase final de un gran torneo, ante Eslovaquia (5-0). Le dedicó a su pareja el tanto y realizó un movimiento especial con los brazos de un baile que quiere sea su sello.



"Hago un baile que es mi marca personal. El gol se lo dedicó a mi novia y la celebración es una parte de un baile personal, se llama tecktonic y lo solía bailar. Es un paso que me gusta y es mi marca", explicó.