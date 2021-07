Kane: "Derribamos barreras durante todo el torneo, pero empezamos con el objetivo de ganarlo y eso haremos"

Harry Kane, capitán de Inglaterra, manifestó que "hay un nivel extra de emoción" en el equipo, antes de medirse a Italia en la final de la Eurocopa, que calificó de normal al jugar a este nivel.

"Hemos derribado barreras durante todo el torneo, pero empezamos con el objetivo de ganarlo y el domingo por la noche tendremos la oportunidad. Ver a los aficionados en las calles y la recepción que tuvimos al llegar al hotel y cuando dejamos el campo de entrenamiento, nos muestra el tipo de ocasión que es", explicó Kane en rueda de prensa.

"Por supuesto que hay un nivel extra de emoción, pero forma parte de lo que es jugar a este nivel. Muchos de nosotros hemos jugado al máximo nivel en nuestras carreras. Algunos incluso lo hicimos en la Copa del Mundo hace tres años, así que tenemos que mantener la calma y estar lo más relajados que podamos. Salir ahí con ganas y disfrutar el momento lo máximo", añadió.

Southgate says @PhilFoden is "a doubt" for tomorrow's game, and that he's awaiting an update from the #ThreeLions' medical team later tonight.https://t.co/RfSY6dRE3M