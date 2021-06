Eriksen: "Gracias a todos, no me rindo"

Christian Eriksen, jugador de la selección de Dinamarca que sufrió un desvanecimiento en el minuto 43 del partido contra Finlandia de la Eurocopa, permanece "estable" ingresado en el hospital, informó este lunes la Federación Danesa (DBU).



"Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio", informó en rueda de prensa Jakob Høyer, jefe de comunicación de la DBU.



El médico de la selección danesa, Morten Boesen, había explicado ayer en otra comparecencia que el jugador se desvaneció solo junto a la banda, sufrió un paro cardíaco y estuvo clínicamente muerto unos segundos, hasta que fue reanimado con un desfibrilador.



De momento, se desconoce la causa, de ahí que continúe hospitalizado mientras es sometido a más exámenes médicos y eso es también lo que le preocupa al jugador danés.

En La Gazzetta dello Sport aparecen recogidas las palabras que Eriksen dijo a sus compañeros durante la llamada que tuvieron este domingo y donde el jugador del Inter tranquilizó a sus compañeros.

Eriksen se mantiene estable y sin cambios "Christian se encuentra en la misma condición, estable, bien. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio", informó Jakob Høyer, jefe de comunicación de la Federación. 14 jun 2021 - 11:05

Según recoge el medio italiano, las palabras de Eriksen fueron: "Estoy bien, ahora quiero entender lo que me pasó. Gracias a todos, no me rindo".

???? @ChrisEriksen8, en la @Gazzetta_it



??? "Estoy bien, ahora quiero entender lo que me pasó"



???? "Gracias a todos, no me rindo" pic.twitter.com/WahSnwpGYv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 14, 2021





El portero de la selección danesa Kasper Schmeichel confirmó este lunes que ayer visitó a su compañero Christian Eriksen en el hospital tras sufrir un colapso el sábado en el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa.



"Fue hermoso verlo y hablar con él" dijo en rueda de prensa, la primera de los jugadores daneses tras el dramático incidente que provocó la suspensión del partido durante más de hora y media.