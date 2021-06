José Manuel Franco: "Espero que antes de que termine la semana los jugadores de la Selección estén vacunados"

AUDIO - ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL FRANCO, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Cuando faltan seis días para el debut de España en la Eurocopa, el Consejo Interterritorial de Salud será el que decida si se vacuna a la selección española de fútbol, después de que la Comisión de Salud Pública haya evitado este martes pronunciarse sobre el asunto.



El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, espera que "este miércoles sepamos algo". "La decisión está en manos de Sanidad. Ahora que vemos la luz al final del túnel sería una pena echarlo todo por la borda. La Selección debe ser vacunada. Van a representar a todos los españoles", insistió el presidente del CSD, en El Partidazo de COPE.



El Secretario de Estado para el Deporte explicó en El Partidazo de COPE que el Consejo de Salud Interterritorial lo forma la Ministra de Sanidad y los Consejeros de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas.

"Puede haber discrepancias como en el ocio nocturno. En esto quiero pensar que estaremos todos de acuerdo. Estaremos vacunando a un grupo que representa a España en una competición internacional. Una parte de la sociedad considera a los futbolistas unos privilegiados. No se trata de forma individual, se trata de los componententes de la Selección española. De la misma manera que hemos vacunado a los deportistas que van a representar a España en los Juegos Olímpicos de Tokio", agregó.

En este sentido, José Manuel Franco opinó que "con la familia olímpica no se generó ninguna polémica". "No tiene sentido. Creo que no es momento de grandes polémicas. Es momento de actuar con eficacia".

El dirigente recalcó que "difícilmente podíamos haber iniciado el proceso de vacunación sin conocer la lista de Luis Enrique". "Se habla de usar la vacuna de Janssen y, según los criterios, esta vacuna no está dedicada para la franja de edad de los jugadores de la Selección. "Espero y deseo que antes de que termine la semana los jugadores de la Selección estén vacunados", advirtió.