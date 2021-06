De la Fuente, sobre la vacunación a la selección de fútbol: “Estamos en un país de acomplejados”

AUDIO - ENTREVISTA A LUIS DE LA FUENTE, EN EL PARTIDAZO DE COPE



La selección española Sub-21 será protagonista este martes de un extraño e imprevisto amistoso ante Lituania en el Estadio de Butarque. Luis de la Fuente, seleccionador de la sub-21, destacó en El Partidazo de COPE que "estaremos a la altura de la exigencia".



"Es un momento histórico, pero con la misma responsabilidad con la que he dirigido a la Selección en el Europeo sub-21. Sé que este grupo no nos va a defraudar. No cambia nada. Saldremos a ganar".



En este sentido, el técnico riojano apuntó que "el partido de mañana es una oportunidad histórica y muy bonita". "Estoy tremendamente emocionado. Pasaremos a la historia".





???? Luis de la Fuente, seleccionador de la @SeFutbol Sub21, en @partidazocope



?? "El partido de mañana es una oportunidad muy bonita y estoy tremendamente emocionado"



???? "Mañana esperamos estar a la altura. Saldremos a ganar"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/7pGhPCSyep — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2021

Luis de la FuenteEFE





De la Fuente dejó claro que ante Lituania "la alineación la hago yo". "He hablado con Luis Enrique y se ha preocupado mucho por nosotros, pero he elegido a los jugadores. Sabe que buscamos lo mismo, lo mejor para el partido de mañana. Él deja mi espacio y me respeta", insistió el seleccionador nacional sub-21, en El Partidazo de COPE.



Ante esta situación excepcional por el positivo de Sergio Busquets, De la Fuente reconoció que "ha sido fácil llamar a los jugadores". "Salvo dos, todos estaban en España. Estábamos preparando los Juegos Olímpicos y llamando a todos los jugadores. Han decidido prescindir de sus vacaciones en una situación muy importante".





???? Luis de la Fuente, seleccionador de la @SeFutbol Sub21, en @partidazocope



??? "Ha sido sencillo llamar a los jugadores. Salvo dos, todos estaban en España"



?? "Estoy vacunado de la primera dosis. Recibí la segunda el viernes día 11 por el tema de los JJOO"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/sAPqcV0QrM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2021



El seleccionador español del equipo sub-21 se mostró partidario de que se vacune a la Selección absoluta. "Estamos en un país de acomplejados. La Selección está representando a España. El debate de si vacunar o no a los futbolistas no tiene sentido, La gestión de la Federación habrá sido la correcta pensando en los futbolistas", sentenció.





???? Luis de la Fuente, seleccionador de la @SeFutbol Sub21, en @partidazocope



?? "La @SeFutbol está representando a España y solo por ese detalle, el debate de si vacunar o no a los futbolistas no tiene sentido"



?? "Este es el país de los complejos"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/M7ATZqYpMe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 7, 2021



De la Fuente, finalmente, recordó el positivo del centrocampista de Osasuna, Jon Moncayola, durante la concentración de la Sub-21. "Ha sido la experiencia más dura. No tener nada controlado, con la tensión de haber dado positivo... es lo que nos toca. En la medida que pasen los días todo se irá tranquilizando y normalizando", confesó.