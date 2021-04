Illarramendi: "No se gana un título con la Real todos los días"

El jugador de la Real Sociedad Asier Illarramendi destacó la "ilusión y motivación" del equipo 'txuri urdin' de cara a la final de la Copa del Rey de la temporada 2019/20, que se celebra este sábado (21.30 horas) en el estadio de La Cartuja (Sevilla), y recordó que "no se gana un título con la Real todos los días".

"El equipo ha trabajado bien durante la semana, está tranquilo, con risas como siempre, ha sido una semana normal. Es un partido importante pero hay que afrontarlo con calma", indicó Illarramendi, que reconoció que ya se ha visualizado levantando el título este sábado.

"Sí que lo he visualizado, el primer paso para lograr muchas cosas es visualizar ese momento, los objetivos... y a partir de ahí lo ves todo más claro y tienes que ir a por ello (...) No se gana un título con la Real todos los días, tenemos esa ilusión y esa motivación, sabemos que va a ser complicado, pero lo afrontaremos con mucha ilusión e intentando salir a por ellos", indicó.

"Estaremos ahí cerquita (del título), a un paso y hay que afrontarlo como un partido más. Lo he dicho antes. Hemos hecho grande partidos durante estas temporadas y mañana haremos otro gran partido. No tengo dudas", añadió el centrocampista de la Real Sociedad.

"Se nota que es un partido distinto, la afición no viene a darnos ese cariño a Zubieta (otros días). Se nota que mañana es una final, no es un partido más. Lo más importante, repito, es afrontarlo con calma. El equipo ha demostrado mucho, en los dos últimos años ha progresado un montón. No hay que demostrar nada, ya lo hemos demostrado durante este tiempo. Nos hemos convertido en un buen equipo", afirmó.

Por último, Illarramendi apuntó que "es una pena que no estén los aficionados". "Hemos estado esperando todo este tiempo para que ellos pudieran estar aquí y al final no va a poder ser y aún así hemos traído un trocito de cada pueblo, de toda nuestra gente y vamos a luchar por todos ellos", sentenció.