La Copa del Rey se juega este miércoles en Tiempo de Juego a partir de las 16 horas

Este miércoles, no te pierdas una intensa tarde-noche copera de fútbol en directo en Tiempo de Juego.

Te contaremos todos los partidos que se juegan en la previa del día de Reyes. Hay tres partidos a las 16 horas: Cartagena - Valencia, Eibar - Mallorca y Leganés - Real Sociedad, que podrás escuchar exclusivamente en cope.es y en la aplicación de Tiempo de Juego.

Después, volvemos a las 19 horas, para todas las emisoras COPE, con el resto de la jornada. Y como siempre, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, y el equipo líder de la radio deportiva española.

Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Paco González









Miércoles, 5 de enero

Cartagena - Valencia, 16h





El Valencia, uno de los campeones de Copa, que entrena José Bordalás rendirá visita al Cartagena, que lleva seis partidos seguidos sin perder, los tres últimos con victoria, y que tiene la amenaza arriba del veterano Rubén Castro para una defensa que no termina de ser fiable.

Eibar - Mallorca, 16h

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Mallorca de Luis García Plaza tendrá un exigente examen en Ipurua ante el Eibar, segundo clasificado de LaLiga SmartBank y que sólo ha perdido en casa este año ante la Ponferradina, a finales de agosto.

Leganés - Real Sociedad, 16h





La Real Sociedad intentará aparcar su crisis de resultados en LaLiga Santander con una victoria en la Copa del Rey en Butarque.

El conjunto de Imanol Alguacil no está pasando su mejor momento de la temporada y sólo ha sido capaz de ganar dos de sus últimos diez partidos, ante el PSV en la Liga Europa (3-0) y ante el Zamora en el 'torneo del k.o' (0-3), pero espera que la ilusión por la competición copera, de la que fue uno de sus dos campeones el año pasado, le dé un plus ante un 'Lega' más centrado en intentar escalar hacia el 'playoff' en LaLiga SmartBank.

La Real ha perdido sobre todo su solidez defensiva y le está costando no encajar, lo que ha aumentado su actual poca capacidad goleadora, un aspecto que intentará aprovechar el conjunto madrileño, que batió a su rival en su última visita a Butarque y que curiosamente recibirá días después al filial del conjunto guipuzcoano. Rafinha podría tener sus primeros minutos como 'txuri-urdin'.

Linares - FC Barcelona, 19.30h





El Linares Deportivo, equipo de la Primera RFEF, buscará este miércoles ante el Barcelona, actual campeón, en Linarejos el mejor regalo de Reyes en la cita con más solera de su historia, unos dieciseisavos de final de la Copa del Rey en los que pondrá a prueba la credibilidad del vigente campeón del torneo.

El conjunto jiennense afronta el duelo contra el todopoderoso Barcelona de Xavi Hernández, que lleva cuatro jornadas invicto (dos triunfos y dos empates) y ha remontado puestos hasta situarse quinto en LaLiga Santander.

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, inicia su defensa del título en uno de los mejores momentos de la temporada tras sumar siete de los últimos nueve puntos posibles en Liga y recuperar algunas de las bajas que lo dejaron en cuadro en el encuentro ante el Mallorca.



Respecto al partido del domingo, Xavi Hernández cuenta, en principio, con las novedades de Jordi Alba y Dani Alves, que han superado el coronavirus y en el caso del brasileño ya podría ser inscrito este martes, así como Sergio Busquets, que estaba sancionado.



Además, Yusuf Demir podría regresar a una convocatoria tras haber vuelto a la dinámica del grupo, a pesar de estar buscando un nuevo destino.

Atlético Baleares - Celta, 20h





Otro de los primeras en buen momento, el Celta, tratará de seguir su actual buena línea en su visita al Atlético Baleares, cuarto clasificado del Grupo II de la Primera RFEF y que fue capaz de deshacerse en la anterior ronda con goleada (5-0) del Getafe.

Mirandés - Rayo Vallecano, 20h





Andoni Iraola regresará a Anduva en busca del billete para el Rayo Vallecano.

El Rayo Vallecano tampoco empezó del mejor modo posible el 2022, con derrota por 2-0 en el Wanda Metropolitano, donde no dejó además su mejor imagen, la que sí espera tener en Anduva, estadio al que retorno su técnico, Andoni Iraola, que llevó al Mirandés a las semifinales de Copa en 2019-2020. El conjunto franjirrojo no está consiguiendo rendir igual de bien a domicilio y no podrá despistarse ante un rival que siempre da un plus al calor de su afición en esta competición.

Real Valladolid - Real Betis, 20h





El Betis querrá olvidar su última derrota en su visita al José Zorrilla.

El Betis, tercer clasificado de LaLiga Santander, también buscará imponer su teórico favoritismo en su eliminatoria con otro equipo de LaLiga SmartBank como el Valladolid, que también tiene más sus miras en pelear por el ascenso directo a Primera.

El equipo verdiblanco ya sufrió bastante en la anterior ronda ante el Talavera de la Reina, ante el que necesitó una prórroga, y llega al José Zorrilla, donde han perdido sus últimos siete visitantes, con ganas de resarcirse de la última derrota liguera en casa ante el Celta. Manuel Pellegrini apostará por las rotaciones, al igual que Pacheta, que confirmó que confiará en los que les han llevado hasta estos dieciseisavos.

Alcoyano - Real Madrid, 21.30h





El Real Madrid se estrenará en la Copa del Rey 2021-2022 en El Collao de Alcoy (Alicante), donde le espera un CD Alcoyano que sueña con repetir la gesta del año pasado y volver a dejar fuera al actual líder de LaLiga Santander de una competición con la que anda reñido en las últimas temporadas.

está por ver si el técnico italiano pondrá a muchos de los titulares habituales como Kroos, Casemiro, Militao o Alaba de cara a un tramo de temporada muy exigente, donde también tendrá que buscar el primer título con la Supercopa de España de la semana que viene. Hazard, Valverde, Camavinga, Nacho, Marcelo, Mariano, Isco y un Ceballos ya recuperado de la lesión que se produjo en los Juegos Olímpicos podrían estar entre los elegidos.

Enfrente, un Alcoyano que mantendrá su respeto por el Real Madrid, pero que volverá a apelar a la ilusión y a su público para volver a dar la campanada y hacer saltar las primeras alarmas en el club merengue. El conjunto alicantino se ganó el derecho a tener un 'grande' en esta ronda después de dejar fuera a otro 'Primera' como el Levante en la tanda de penaltis.

Ahí se volvió a encumbrar la figura del veterano portero José Juan, que a punto de cumplir 43 años espera cruzarse de nuevo en el camino del equipo madrileño, al que ya frenó hace un año con paradas de mérito y seguridad bajo palos.